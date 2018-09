Libération d'un des meurtriers de Kitty Van Nieuwenhuysen: 200 policiers rassemblés à Bruxelles

A Liège, où la direction de la zone de police était aussi présente, ce sont 150 membres qui se sont rassemblés. L'action a également été suivie à Neufchâteau (une cinquantaine de personnes) et à Marche-en-Famenne (une septantaine). En Flandre, à Gand et Courtrai, respectivement 200 et une cinquantaine de personnes étaient présentes, ainsi qu'une cinquantaine à Courtrai et une centaine à Louvain. "Nous pouvons donc qualifier l'action de succès", se réjouit Vincent Gilles, président national du SLFP Police.