Lhoist : 16 emplois sauvés sur les 117 départs prévus

Des assemblées des travailleurs se sont tenues cet après-midi sur les différents sites de l’entreprise Lhoist à Hermalle sous Huy, Marche les dames et Jemelle.

L’entreprise qui produit de la chaux a entamé un plan de redéploiement stratégique. Elle préconisait le départ de 117 personnes.

A la demande des syndicats un bureau d’experts s’est penché sur le dossier et, sans remettre en question l’aspect économique du plan, il conseillait de ne pas dépasser la suppression de 81 emplois sinon la surcharge de travail serait trop importante et cela poserait également des problèmes de sécurité.

Mardi, patrons et syndicats se sont revus avec l’espoir pour le personnel de sauver un maximum d’emplois.

La direction accepte de sauver 16 emplois soit 8 sur les 64 licenciements annoncés à Hermalle, 3 sur les 14 prévus à Jemelle et 5 sur les 39 à Marche les Dames.

Lors des assemblées, le personnel a mesuré l’avancée mais a mandaté les délégués pour poursuivre la négociation en mettant en avant des postes où du personnel est absolument nécessaire.

Un nouveau conseil d’entreprise aura lieu lundi prochain.