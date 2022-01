Levée de la phase de préalerte de crue pour plusieurs cours d'eau wallons

La Direction générale opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques du SPW annonce mercredi matin la levée de la phase de préalerte sur plusieurs bassins hydrographiques en Wallonie en raison d'une accalmie des précipitations.

Malgré cette évolution favorable, l'IRM annonce la possibilité d'averses localisées et la préalerte reste donc maintenue sur certains bassins de la province du Luxembourg et de la province de Namur, sans risque d'aggravation de la situation. Cela concerne la Basse Lesse, la Vierre, la Haute Semois et la Chiers ainsi que leurs affluents.

La prudence reste conseillée pour ces zones, ajoute le Service Public de Wallonie.