Leuze: l'alliance MR-Idées confirmée par les membres des deux partis

A Leuze, Lucien Rawart (MR) retrouvera bien son siège de bourgmestre qu’il avait cédé il y a six ans à Christian Brotcorne (Idées). Les deux hommes étaient d’accord pour poursuivre l’alliance MR-Idées pendant les six prochaines années. Encore fallait-il convaincre leurs troupes.

Et visiblement, ce ne fut pas si simple. Dès le soir des élections, des élus déçus par ce renouvellement de la majorité en place, se sont mis à rêver d’une autre combinaison. Leurs arguments : les deux grands partis (8 sièges chacun) s’étaient tassés (-1 siège pour le MR, - 2 pour Idées) et la rivalité entre les deux têtes de liste risquait à leur yeux d’être contre-productive.

Ajoutez à cela la vague verte et quelques ambitions personnelles et vous obtenez le rêve d’une tripartite entre Idées, le PS (4 sièges) et Ecolo (3 sièges) ? Des discussions se sont ouvertes et une proposition d’Idées aurait même été sur la table. Jugée insuffisante par les socialistes. Et non commentée par Ecolo.

De son côté, Lucien Rawart ne paniquait pas. Il n’avait visiblement pas peur de se faire évincer de la majorité. Lundi après-midi, les délégations MR et Idées se sont rencontrées et ont ficelé un accord plus précis qu’elles devaient ensuite soumettre à leurs bases respectives.

En soirée, les membres des deux groupes ont chacun à leur tour confirmé cet accord. Il prévoit la poursuite de la majorité MR-Idées pour la prochaine mandature. Le bourgmestre Lucien Rawart sera secondé de deux échevins MR. Et pour faire des économies, l’un d’entre eux cumulera ses fonctions scabinales avec la présidence du CPAS. Il faut dire qu’au MR leuzois, on a une certaine expérience en rationalisation d’équipe : le départ de l’échevin Hervé Cornillie n’avait pas été remplacé.

De son côté, le groupe Idées enverra trois échevins au collège communal.

Ainsi mandatés par leurs membres, les deux hommes forts de Leuze se reverront mardi pour… signer formellement le fameux accord ! Et d’ici là, la rumeur peut courir ses derniers mètres.