Leuze-en-Hainaut: une foire aux dons spéciale rentrée scolaire

On appelle ça une Gratiféria: c'est un peu comme une brocante...sauf que tout est gratuit! Chacun prend ce qu'il veut, ou dépose des objets dont il n'a plus besoin. Ce dimanche, une "foire au don" avait lieu à la Leuz'Arena. Elle a fait des heureux, même s'il reste difficile de se servir sans donner de contre partie financière.

Un peu de tout, pour l'école - © C Legrand Renée est venue de bonne heure, accompagnée de ses petits-enfants. "J’ai trouvé des vêtements de sport pour petit-garçon de 12 ans, des crayons de couleur, des autocollants pour ma petite-fille, un taille crayon...C’est très chouette. Faut arrêter de gaspiller". Sur les tables, les objets disparaissent assez vite, remplacés par d'autres. L'équipe organisatrice renfloue, petit à petit. "On a des fardes, des lattes, des cahiers, des dictionnaires…un peu de tout. Des bacs de rangement. Des boites à crayons, des trousses…des cartables aussi", détaille Christiane. "On avait demandé tout ce qui est lié aux rentrées: rentrée scolaire mais rentrée sportive aussi. Chaussures de sport, équipements de danse, natation, gym...C’est un budget, même si on dit que l’enseignement est gratuit, pour toutes les familles c’est parfois difficile d’assumer ! Hé puis à l’école, les modes changent aussi. On met ça pendant un an ou deux, puis on redemande autre chose...les enfants ont envie de changement". Linda examine les sacs à dos. "Celui-là ce serait bien pour mon petit-fils. Quand il va au football, il prend toujours une bouteille d'eau dans un sac en plastique. Le sac sera parfait pour ça". Elle estime avoir assez pour vivre, mais plusieurs personnes de sa famille sont dans le besoin. "Ma fille vient d'accoucher, je regarde pour le bébé. Mon autre fille est enceinte, j'ai des cousines...je prends ce qui pourrait les aider, soit à aménager chez elles, soit pour les enfants, pour le sport".

Le coin des sportifs - © C legrand Elle prend, mais la démarche reste difficile. "C'est un peu gênant!" Les organisatrices ont l'habitude d'entendre cela. "Les gens ont vraiment du mal à se servir. Parce que c'est gratuit", commente Hélène. "Ce n'est pas du troc, ce n'est pas une brocante, c'est juste gratuit. Et donc...ça part moins facilement.Regardez, nous avons même des pommes, que quelqu'un a déposées. Elles restent là! Les gens doivent comprendre que c'est fait pour ça, il ne faut pas nécessairement être dans le besoin pour se servir". Ophélie a trouvé le truc pour profiter de la Gratiféria sans culpabiliser: "il suffit d'apporter quelque chose! Si on contribue, on peut se servir sans souci. Personnellement, je n'ai aucun problème avec ça. Même dans la rue, parfois je ramasse des objets qui sont mis à disposition. Je lave bien, évidemment. Mais ensuite je m'en sers. Mon compagnon a plus de mal avec ça. Il commence à s'y mettre, petit à petit...moi je suis dans une démarche de récupération, zéro déchet, etc"

On donne, ou on dépose ce qu'on veut - © C Legrand Chantal et Vernon ont apporté beaucoup de choses ce matin. "Des bibelots, des verres, un arbre à chat... Je trouve ça bien. C’est un échange de bons procédés, on rapporte des choses dont on n’a plus besoin , ça évite le gaspillage. C'est parfois malheureux de devoir jeter des choses qui peuvent encore servir". "Hé puis, si vous voulez revendre sur internet, il faut faire des photos, on passe son tepmps sur son gsm, tout ça pour 3 ou 4 euros...", continue Murielle. Ce matin, Philippe a trouvé un porte-vélos. Il est reparti chercher tout un stock de matériel scolaire qui prenait la poussière, chez lui. "Ma fille ne va plus à l'école, il reste des fardes, des cahiers, tout un lot de crayons neufs..." Eléonore quitte la Gratiféria avec un sourire jusqu'aux oreilles. Tout comme son grand frère Louis, elle a trouvé LE cartable pour entrer à l'école. "Il est beau, rose, avec une poignée, des roulettes...Je le prends!" "Elle avait déjà un cartable de seconde main, cette année. Vous savez...les enfants, quand ils sont habitués à ne pas avoir du neuf...ça devient naturel pour eux. Ils n'y font plus attention. Et c'est comme ça qu'on va devoir vivre, de plus en plus, à l'avenir!", conclut Andrée, la grand-mère.