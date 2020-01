Leuze-en-Hainaut: une appli pour accompagner le sport sur ordonnance

Si vous êtes en surpoids, si vous avez du diabète ou de l'hypertension, votre médecin vous prescrira peut-être des séances de sport. Le sport sur ordonnance existe depuis plusieurs années chez nous. Mais les communes de Leuze-en-Hainaut et Frasnes-lez-Anvaing ont décidé de pousser le concept un pas plus loin. Dès le mois de mars, elles organiseront des sessions de sport pour les personnes qui auront reçu ce genre de prescription. Au menu: suivi par un coach sportif et surtout analyse quotidienne de l’activité physique grâce à une application.

L’objectif de cette application est clair: motiver les participants aux sessions et surtout éviter les abandons en cours de route. "On se rend compte que beaucoup de gens qui suivent les programmes de sport sur ordonnance décrochent", constate Ludovic Mauroy du service des sports de Leuze. "Notre solution numérique doit éviter ce type de situation."

En un clic, le patient pourra générer un rapport à envoyer à son médecin

Concrètement, chaque patient aura sur son smartphone l’application "For my fit". Cette appli enregistrera les tests physiques menés lors des sessions. Elle enregistrera aussi toutes l’activité du patient en dehors. Plus il sera actif, plus l’utilisateur gagnera des points; l’objectif étant de l’encourager à bouger. "En un clic, le patient pourra aussi générer un rapport à envoyer à son médecin", explique Laurent Baijot, concepteur de l’application. "Il pourra analyser l’activité physique sur base de données objectives."

Autre particularité, le coach sportif aura la possibilité de motiver et d’interpeller le patient suivi. L’ambition étant de rendre plus efficace la prescription de sport.

À Leuze et Frasnes, le système a été présenté aux médecins. Les premiers patients sont attendus début mars. Les sessions sont ouvertes à tous ceux qui ont une prescription médicale, y compris ceux qui n’habitent pas les communes organisatrices. Comptez entre 50 et 60€ pour plusieurs semaines de sport avec un remboursement est prévu par la mutuelle.

Inscriptions et informations à l'adresse l.mauroy@leuze-en-hainaut.be