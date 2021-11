Leuze-en-Hainaut : un ouvrier décède après avoir heurté un montant métallique sur le site de Lutosa

Un accident de travail s’est produit mercredi en fin de matinée au sein de l’entreprise Lutosa à Leuze-en-Hainaut. Un ouvrier qui effectuait la maintenance d’un rack dans une zone de stockage de produits surgelés a percuté un montant métallique. La victime a été tuée sur le coup.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés mercredi, à 10h20, qu’un accident de travail s’était déroulé au sein de la société Lutosa de Leuze-en-Hainaut. Cette entreprise est spécialisée dans la transformation de la pomme de terre en une multitude de produits surgelés.

Dans un entrepôt de produits surgelés

À l’arrivée des premiers secours, la victime était déjà décédée. L’accident s’est déroulé dans la zone des CIMAT, les entrepôts de produits surgelés. "La température y est à -15° C et l’oxygène y est restreint. C’est un peu comme en haute montagne", indique le capitaine Issam Joudar qui a dirigé l’intervention. "L’accident s’est passé dans une zone de rayonnage industriel automatique. À la suite d’un incident technique, deux ouvriers sont montés dans une nacelle, un système de levage à la verticale, afin de procéder à une maintenance ou à une réparation. Lors de cette manœuvre, un des ouvriers a percuté un montant métallique et est retombé dans la nacelle. L’impact était au niveau de la boîte crânienne et la victime s’est rapidement vidée de son sang. L’homme est très rapidement décédé", précise l’officier.

La victime est d’origine française, un père de famille, qui travaillait au sein de la société Lutosa depuis près d’une vingtaine d’années.