Leuze-en-Hainaut: un nouveau club de Hells Angels s'est installé en ville

Blousons de cuir, tatouages et Harley Davidson... Les "bikers" étaient en nombre ce samedi, dans la ville de Leuze. 400 motards s'étaient donné rendez-vous rue de Condé, chez un particulier membre du club. C'est là que les Hells Angels peuvent se réunir désormais. "Cette personne a bien acquis un bâtiment", nous confirme David Deladrier, chef de zone de la police Leuze-Beloeil. "Il peut dès lors y organiser des réunions privées, sur invitation. C'est comme si vous receviez des amis dans votre garage..." La journée avait été préparée, en amont. "Des emplacements avaient été réservés, pour le stationnement d'une cinquantaine de motos. Vu le nombre de véhicules - 300 environ - certains se sont garés sur le parking de la piscine ou d'autres parkings de Leuze". Une balade avait lieu à 14 heures, suivie d'une soirée. "Il n'y a eu aucun débordement" confirme la police. "La musique devait être baissée à partir de 22 heures, cela a été respecté. Pour le moment, tout semble hyper cadré. Nous n'avons reçu aucune plainte du voisinage, mais nous resterons vigilants. Ce ne sont pas tous des enfants de choeur, un récent procès l'a encore démontré. Cela dit, le fait que les réunions se tiennent chez un privé, et pas par exemple à l'arrière d'un bistrot, empêche tout contrôle préventif. La liberté de réunion et de rassemblement, c'est inscrit dans la Constitution".

En Belgique, les Hells Angels possèdent huit "chapitres", sortes de "quartiers généraux" pour les membres du club. Le premier a été créé en 1997 à Gand.