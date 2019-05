Leuze-en-Hainaut: les habitants pourront s'exprimer sur le trajet de la ligne Haute Tension

Dans la commune de Leuze, un projet de ligne à haute tension inquiète des habitants. Un projet d'Elia, qui gère le réseau de transport d'électricité. La boucle du Hainaut, une ligne de 380.000 volts, pourrait passer par plusieurs villages de l'entité.

Les Leuzois ont raté une première occasion de s'exprimer là-dessus. Mais ils en auront d'autres. Fin 2018: une consultation publique a eu lieu sur un plan fédéral énergie à l'horizon 2030. Mais personne n'était au courant à Leuze.

Ce plan prévoit une nouvelle ligne entre Courcelles et Avelgem. Sur un schéma, on la voit traverser Pipaix et Willaupuis. Ecolo en a alerté le conseil communal début mai.

Depuis, on en sait un peu plus. Ce tracé qui a suscité des craintes est purement indicatif, selon Elia. Leuze sera probablement touchée, mais l'électricité pourrait prendre un autre chemin. Du côté de Thieulain, par exemple, une ligne de 150 KVolts existe. Pourquoi ne pas la gonfler? (Une hypothèse parmi d'autres.

De toute façon, quel que soit le projet, il faudra modifier le plan de secteur. Il y aura enquête publique. Les Leuzois pourront donner leur avis. Mais Elia s'engage à une grande transparence dès maintenant.

Elia pourrait proposer une trajectoire pour cette ligne électrique dans les prochaines semaines. Les citoyens qui le désirent peuvent adresser leur(s) question(s) par mail à boucleduhainaut@elia.be ou via le numéro gratuit 0800 18 002.