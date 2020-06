Leuze-en-Hainaut: les gardiens de la prison ont repris le travail

Le travail a repris ce jeudi à 14h00 à la prison de Leuze-en-Hainaut. Les gardiens avaient entamé une grève de 24h mercredi à la suite de la violente agression d'un de leurs collègues.

"C'est une grève émotionnelle qui a été lancée à la suite d'une agression commise par un détenu. Le mouvement a été très bien suivi. On reprendra le travail ce jeudi à 14h00", a indiqué vers 13h30 Jimmy Verlez, secrétaire fédéral du SLFP.

Durant ces dernières 24h, il n'y a donc pas eu de préau, ni d'activités et seuls les repas et les soins ont été assurés à la prison de Leuze. Les trois syndicats traditionnels, qui avaient sollicité une rencontre avec la direction, demandaient plus de sécurité, plus de contrôles et plus de personnel. "Il n'y a pas eu de rencontre avec la direction. Actuellement, on attend", indique le syndicaliste.

Mercredi matin, pour une raison inconnue, un détenu a porté des coups à un gardien après une altercation. L'agent pénitentiaire a dû recevoir des soins en milieu hospitalier.