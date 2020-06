Leuze-en-Hainaut: le personnel de la prison s'est mis en grève suite à l'agression d'un gardien

Un agent pénitentiaire de la prison de Leuze a été victime, ce mercredi matin, d'une agression armée. Le gardien a été hospitalisé. Le personnel a lancé, à 14h00, une grève de 24h soutenue par les trois syndicats.

Pour une raison indéterminée, un gardien de la prison de Leuze a été victime d'une violente agression par un des détenus. "Cette personne faisait partie de l'équipe de nuit. L'agent a été frappé à l'aide d'une arme blanche, une 'lamette'. Cette personne a dû recevoir des soins en milieu hospitalier", explique Jimmy Verlez, secrétaire fédéral du SLFP.

Une grève de 24 heures

Dans l'attente d'une rencontre avec la direction de la prison leuzoise, les trois syndicats CGSP, CSC et SLFP ont décidé de lancer une grève de 24h. "On ne peut accepter ce genre d'agression. On demande plus de sécurité, plus de contrôles et plus de personnel. Durant 24h, il n'y aura donc pas de préau, ni d'activités. Seuls les repas et les soins sont assurés", précise le syndicaliste libéral.

Les températures caniculaires de ce mercredi ne vont certainement pas faciliter le calme au sein de la prison leuzoise dont les prisonniers ont été déjà été confinés ces derniers temps dans le cadre de la crise du Covid-19.