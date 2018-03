C'est le dernier cinéma de quartier de la ville. Un temps menacé de disparition, le petit complexe va rouvrir ses portes début mai, après des travaux de remise aux normes. Un chantier participatif avait lieu ce samedi. Scouts, voisins, cinéphiles ont manié foreuses et pinceaux pour que les lieux reprennent un peu de couleur.

Michael (en rouge) et deux autres bénévoles - © Ch Legrand "Les gars, qu'est ce que je peux faire?" Michaël n'a pas peur de le dire. Il n'est pas habile de ses mains. "Mais dès que j'ai su qu'on cherchait des bénévoles, j'ai tout de suite répondu oui". Le Novelty, ce sont tous ses souvenirs de jeunesse. "J'ai habité 18 ans dans cette rue. Tous les week-ends, on allait au cinéma. Le samedi soir, j'étais là, et le dimanche matin, je revenais ici au patro!" Le cinéma appartient aux œuvres paroissiales. "Elles ont débloqué 40 000 euros pour la remise aux normes du bâtiment, l’électricité, la sécurité incendie, l’installation d’une porte de secours", précise Valentin Wéry, du Centre Culturel de Leuze-en-Hainaut. Le Centre a, de son côté, lancé un financement participatif. "Ce crowdfunding a rapporté 8500 euros. Preuve que les Leuzois tiennent à leur petit cinéma de quartier. Et on le voit ce samedi encore, sur le chantier..."

Motivés, les scouts de Leuze - © Ch Legrand Parmi ces ouvriers bénévoles, on compte pas mal d'adolescents en chemise rouge. Ce sont les scouts de Leuze. Leur chef, Antonin, les a poussés à participer. "Je trouve important de montrer à ces jeunes que la culture n'est pas toujours suffisamment subventionnée en Belgique, qu'ils ont besoin de main d'oeuvre, pour subsister. Ils étaient d’accord et je pense qu’ils sont contents d’être là ! Et puis...c'est l'école de la vie. Ils apprennent ! A 15 ans, on n'a pas toujours des connaissances en peinture, en plafonnage..."

Leuze-en-Hainaut: le cinéma Novelty fait peau neuve grâce aux bénévoles - © Tous droits réservés A l'étage, ça gratte, ça ponce, ça balaie dans un nuage de poussières... "C'était fort crasseux, au début,", raconte Marius. "ça commence à aller un peu mieux". Esteban manie la foreuse avec précaution. Robin s'attaque à la peinture des murs, dans la pièce d'à côté. "Mes parents sont contents que je fasse ça. Ils sont originaires de Leuze, et ont connu le cinéma. Ils trouvent que la ville...c'est plus comme avant. Il voudraient qu'il y ait plus de choses à faire". Et eux, sont-ils preneurs d'une petite soirée ciné, en ville? "Euh...pourquoi pas...mais c'est pas trop mon truc, le cinéma", avoue Simon. "Par contre, pour toutes les personnes qui ne savent pas se déplacer jusqu'à Tournai, ou qui n'ont pas de voiture, ou pas trop d'argent, c'est une bonne chose de faire revivre le petit cinéma".

Valentin Wéry - © Ch Legrand Depuis le mois de septembre, le Centre Culturel projetait 2 films par mois, les mercredis et vendredis. "La mayonnaise a bien pris, on a chaque fois eu entre 60 et 100 personnes. Un beau succès aussi pour les matinées familiales, le dimanche", précise Valentin Wéry. "L'avantage avec ce cinéma de quartier, c'est qu'on a une liberté totale quant au type de film, de documentaire qui est présenté au public. Comédies, films d'auteur, films belges, documentaires...On a le choix! Avec toujours cette proximité, cet échange possible avec le public, autour d'un verre au bar..." Le bar qui devrait être déplacé à l'étage, transformé en espace détente, et petit musée. "On y exposera les anciens projecteurs, les bobines, etc". Tout ça, c'est en principe pour début mai. "Y'a du boulot", conclut Michael.