Leuze-en-Hainaut: l'entreprise Durwood met au point des techniques de traitement du bois pour l'extérieur

L'entreprise Durwood à Leuze-en-Hainaut met au point des techniques de traitement du bois pour l'extérieur.

Le but est de ne plus devoir utiliser la créosote un produit toxique, cancérigène un dérivé de goudron que l'on retrouve surtout sur les traverses de chemin de fer mais aussi les piquets de clôtures ou encore les poteaux électriques. Tous ces éléments sont traités contre les moisissures avec la créosote, appelée aussi carbonyl.

Mais ça fait déjà de nombreuses années que ce produit extrait du goudron est montré du doigt. Parce qu'il est cancérigène. Certains pays interdisent déjà son utilisation.

Malgré tout le bois continue à rester un matériau intéressant pour ses propriétés. La société Durwood, (fondée par deux bio ingénieurs François Amorison et Julien Slabbinck, qui sont également de jeunes entrepreneurs à la tête de la brasserie des carrières à Basècles) collabore avec la SNCF et des tests sont déjà en cours en France, en Irlande, en Angleterre et en Finlande.

Durwood et les traverses de chemin de fer., c'est un projet à mi-chemin entre le centre de recherche et l'industrie et, comme l'explique François Amorison, l'idée est de traiter le bois mais avec des produits respectueux de l'environnement. " le bois traité pour moi est 100% durable étant donné que les concentrations de produits utilisés sur 1m³ de bois sont très faibles. Le bois durable à 100% tant qu’il provient d’une forêt durable et qu’il est imprégné avec des techniques modernes et des produits homologués sur le marché européen. Pour que cela fonctionne contre les agents de pourriture, tels que les champignons et les insectes, il faut quand même qu’il y ait du biocide, à l’heure actuelle, on a toujours pas trouvé mieux ".