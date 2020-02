Leuze-en-Hainaut: cinq voitures touchées par un incendie dans un parking de la casse automobile

Un incendie s'est déclaré mardi soir dans le parking extérieur de la casse Deknudt à Leuze-en-Hainaut. Cinq véhicules sont en feu, selon nos sources sur place. Le feu est désormais maîtrisé par les pompiers.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés mardi soir, vers 20h00, qu'un incendie s'était déclaré au sein de la SA Deknudt à Leuze. Implantée dans le zoning industriel Europe, cette société est spécialisée dans la récupération de véhicules accidentés, puis la revente de pièces automobiles de récupération.

Venant des casernes de Leuze, Beloeil et Basècles, deux autopompes, trois camions-citernes et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur place. A l'arrivée des pompiers, ce sont des véhicules stockés sur un parking situé à l'extérieur de la société qui étaient embrasés. Selon le dispatching de la zone de secours de Wapi, cinq à six voitures seraient en feu. A 20h30, les pompiers étaient toujours en intervention.

On ignore pour l'instant l'origine de cet incendie.