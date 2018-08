Lessines: un conseil communal à 9h... Vraiment?

Aujourd'hui, fait quasi inédit, le conseil communal de Lessines se tient à 9h.. C'est déjà rare qu'un conseil communal se déroule pendant les vacances d'été. Mais là, l'heure peut intriguer.

Pourquoi est-ce une heure si inhabituelle?

La plupart des femmes et des hommes politiques, qui dirigent une commune, ont un boulot en dehors de la vie politique. C'est pour cette raison que les conseils communaux se déroulent généralement en soirée.. Mais pas de panique non plus. La loi est bien faite. Les hommes politiques peuvent prendre ce qu'on appelle des congés politiques. Ils le prennent régulièrement quand le conseil communal se déroule en soirée. Ça leur permet de préparer la séance.

Par contre, pour le public, 9h c'est plus embêtant... Il va falloir prendre congé!

Pourquoi bouleverser les habitudes?

Pas pour le plaisir de prendre le petit déjeuner avec l'opposition... Mais pour prendre une décision urgente. Cette décision doit être officialisée avant 17h aujourd'hui.

Le futur plan de développement économique des Carrières de Lessines est en jeu. Le collège communal s'est rendu compte cet été, qu'il voulait remettre un avis négatif par rapport à ce nouveau plan de développement économique.

Il est entre autre question de transformer une zone habitable en zone inhabitable. Le collège communal souhaiterait émettre un avis négatif. Or, cet avis doit être absolument rentré aujourd'hui à 17h au plus tard... Ne pas s'exprimer ça voudrait dire être d'accord avec le plan proposé par les Carrières de Lessines.

Un conseil communal de Lessines qui se tient donc aujourd'hui à 9h dans la salle des fêtes de la Maison de repos du CPAS.