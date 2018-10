Lessines où la vie politique locale a été passablement agitée ...

Un bourgmestre exclu de son parti avec la plupart des conseillers de sa liste mais qui revient pourtant avec l'étiquette de son parti le 14 octobre prochain, ce n'est pas courant !

Le bourgmestre, c'est le socialiste Pascal De Handschutter, en poste depuis 2012.

Pour avoir voulu rompre sa coalition avec le MR en 2015, sans l'aval sa fédération, il a été exclus du PS avec les 2/3 de son groupe. S'en est suivi une alliance toujours avec le MR mais aussi avec le cdH.

Après bien des péripéties, le PS vient de réintégrer Pascal De Handschutter et les siens avec l'espoir d'un second mandat.

Et pourtant, il aura face à lui notamment, une forte liste aux couleurs... socialistes !

Deux listes "socialistes"

Les ex-échevins Isabelle Privé et Eddy Lumen étaient restés fidèles au PS lorsque le bourgmestre a voulu évincer le MR et autant dire qu'ils ne digèrent pas cette réintégration et présentent leur propre liste intitulée "Soci@libre" avec notamment l'appui de l'ancien bourgmestre socialiste André Masure, qui a soutenu la liste Ecolo-Libre en 2012. On peut donc presque dire qu'il y aura deux listes socialistes à Lessines

La ville était donc dirigée par une tripartite. MR et cdH pourraient tirer avantage des querelles entre socialistes.

MR-Ensemble et Oser-cdH avaient chacun 6 sièges pour 9 au PS. Le président du CPAS Marc Lison emmènera cette fois les libéraux.

Au cdH, c'est l'échevine Marie-Josée Vandamme qui conduit la liste, devant l'échevin Oger Brassart, le plus grand faiseur de voix de la ville.

ECOLO, emmené par le conseiller Philippe Hocepied, tentera de conserver ses 4 élus.

DéFI présente à nouveau une liste complète, conduite par Jean-Marc Barbaix.

À noter : une 6ème liste avec le Parti Populaire.

@PhWalkowiak