Lessines: les Meubles Merlin partent en fumée

L'incendie a débuté vers midi. Les pompiers sont présents en nombre, et tentent de maîtriser les flammes impressionnantes qui se dégagent de l'entrepôt. L'intervention devrait durer plusieurs heures. Situés chaussée de Grammont, les meubles Merlin occupent une surface de 1000 mètres carré. Les dégats sont très importants, mais on ne déplore aucun blessé. Une dizaine de véhicules de secours sont sur place, de même qu'une équipe d'ORES, des policiers et le bourgmestre de Lessines. Certains riverains ont été invités à quitter leur domicile, vu l'épaisseur des fumées qui se dégagent de l'incendie. La vigilance reste de mise, du côté de Deux-Acren car le vent semble pousser les fumées vers ce village de l'entité.