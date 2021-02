Lessines: les façades des deux maisons menacées d'effondrement étançonnées ce jeudi

Les façades de deux maisons de la rue de Tramasure à Lessines menacées d’effondrement seront étançonnées ce jeudi, après qu’un vide a été créé en sous-sol pour une raison encore inconnue. L’eau et le gaz ont été rétablis dans les maisons pouvant être occupées.

Par mesure de sécurité, les habitants des maisons aux n°44, 46, 48, 50 et 52 avaient été évacués lundi en matinée.

C’est face à l’habitation n°48 que le trottoir s’est d’abord affaissé, ce qui a ensuite permis de découvrir un vaste vide sous cette maison mais aussi sous une partie de la largeur de la rue Tramasure. Lundi après-midi, la partie avant du n°48 s’était partiellement effondrée au niveau de la porte d’entrée.

Le trottoir et la voirie avaient été comblés à l’aide d’un stabilisé mardi soir, une opération nécessaire avant d’envisager tout étançonnement des façades des maisons risquant de s’effondrer.

"Après examen, il apparaît que la façade du n°46 ne menace pas de s’effondrer. Ce jeudi matin, la société Dufour va étançonner les façades des n°48 et n°50 à l’aide de poutres métalliques. Cette opération de pose de chevrons métalliques est en cours. D’autre part, les travaux continuent au niveau de la voirie pour sécuriser la zone de chantier et déterminer l’étendue de la zone touchée", expliquait jeudi matin le chargé de la communication à la Ville de Lessines, Terry Noterman.

Des occupants toujours privés de logement

Alors que les occupants des maisons 46, 48 et 50 sont toujours privés de leur logement, les habitants des numéros 44 et 52 ont pu réintégrer leurs domiciles et, comme les autres riverains de la rue Tramasure, sont alimentés en eau et gaz depuis mercredi soir. La sauvegarde des habitations est l’option prioritaire des autorités communales mais ne pourra être suivie qu’avec des garanties de sécurité.

Quant aux causes de la formation de ce vide, elles sont encore inconnues à ce jour. Si la piste d’une rupture de canalisation d’eau avait d’abord été retenue, Terry Noterman assure aujourd’hui que "La Société wallonne des eaux (SWDE) n’est peut-être pas en cause. Il peut y avoir d’autres origines, c’est peut-être la conjugaison de plusieurs éléments".

Des expertises sont en cours et en attendant le résultat de celles-ci, plus aucune communication ne sera faite a encore précisé le porte-parole de la ville.