Lessines: le PS sort vainqueur d'un match politique serré

Si les résultats officiels ont mis du temps à paraître, c'est parce le comptage des voix était très serré entre le PS-MC, sa liste dissidente Socialibre (18.96%) et le MR-Ensemble (18.93%).

Le PS, officiel donc, obtient 8 sièges sur 25. La tête de liste, Pascal De Handschutter rafle le plus grand nombre de voix de préférence avec 1456 électeurs.

Pour le reste de l'opposition, Oser cdH perd 2 élus et n'a que 4 sièges. Ecolo en obtient 2 et DéFI un seul.