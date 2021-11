Lessines : lancement du chantier qui permettra la connexion de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose au centre-ville

Le chantier de connexion de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose au centre-ville de Lessines est lancé. L’aboutissement de ces travaux constituera un atout pour l’obtention de la reconnaissance de ce site au patrimoine mondial de l’UNESCO. Le budget global est de 3,8 millions d’euros (HT).

Cette réalisation, qui reliera le site de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose à la place Alix de Rosoit, au centre de Lessines, assurera au musée un rayonnement accru. Le budget de ce projet de connexion (1.226.637 euros) a bénéficié d’une aide du fonds européen FEDER (490.654 euros) et d’un subside de la Région wallonne (613.318 euros). Pour l’équipement touristique complémentaire (652.268 euros), la Ville de Lessines a en outre perçu une subvention du Commissariat général au tourisme wallon (521.815 euros). Le montant total de l’investissement est de 3.806.969 euros (HTVA).

Parmi les fleurons du patrimoine de Wallonie picarde, l’Hôpital Notre-Dame à la Rose occupe une position centrale dans le cœur historique de Lessines. Valoriser ce site touristique mais aussi culturel et le connecter au centre-ville, et plus particulièrement à la Grand-rue récemment rénovée, permettront au musée d’être un moteur de la revitalisation urbaine. Les objectifs du projet sont de capitaliser sur la rénovation de l’Hôpital Notre-Dame à la Rose, d’améliorer la visibilité du site, son accessibilité et sa perméabilité dans la ville, d’accroître les flux entre l’hôpital et les espaces de consommation urbaine mais aussi de repositionner le site comme un lieu de vie urbaine, approprié par la population.

Quatre types d’intervention sont prévus. L’espace d’accueil et de services sera restructuré par la création d’un bâtiment contemporain et fonctionnel, ouvert sur les deux entrées de l’hôpital. Ce nouvel espace permettra de réorganiser les flux de visites et d’optimiser les retombées économiques. Le traitement de la Cour des Espagnols et des venelles d’accès assurera une transition urbaine naturelle. Un jardin créatif et une terrasse urbaine, ouverte sur la ville et sur la Dendre, seront aménagés. Cet espace de détente ou de support d’expression artistique, constituera un tampon dans la séquence urbaine et favorisera la convivialité sur le site. Il marquera aussi la présence de la Dendre afin que les visiteurs et la population puissent se réapproprier la rivière comme le prévoit le masterplan de Lessines en cours d’élaboration par la Ville et IDETA. Notons enfin l’aménagement d’un Office du tourisme et d’un salon de thé au sein des deux bâtiments reconfigurés en front de rue.