Lessines: Chez Takeda, les ingénieurs portent des casques de gamers

Et pourtant ils ne jouent pas aux jeux vidéo pendant leurs heures de travail. Sur le site lessinois, qui vient encore de s'agrandir, on teste de nouvelles méthodes de travail. Elles font la part belle aux nouvelles technologies. Bye-bye papiers, crayons, ordinateurs: voici les lunettes "de gamers" dans les laboratoires. Gros plan sur de nouvelles méthodes de travail, et les espoirs qu'elles suscitent. "Vous les avez prévenus, au moins? Ou c'est une vitre sans tain?" C'est un "VIP" qui pose la question, pendant la visite de l'unité flambant neuve, un peu gêné sans doute d'observer des ingénieurs au travail, comme des poissons dans un bocal. Dans leur combinaison blanche, il faut admettre qu'ils nous proposent un curieux ballet. Ils avancent, reculent, tendent le bras, dessinent dans le vide..."C'est surprenant, non?", sourit Geoffrey Pot, le directeur du site. "On se dit 'mais qu'est ce qu'il fait celui-là, il est fou?'. En fait, non, il porte des lunettes de réalité augmentée, ce qui lui permet de faire défiler toutes les données devant ses yeux: tout ce qu'il doit faire, les process, etc. Plus besoin de notes, de feuilles, de carnets, de crayons, d'ordinateurs..."

3 images © Tous droits réservés

Des tablettes et des lunettes. Le manager en est convaincu: c'est une des clés du succès. "Il y a dix ans, nous n'avions rien de tout cela. Mais c'est vraiment quelque chose que nous voulons développer, le digital, pour augmenter la qualité de ce que nous faisons, l'efficacité, la rapidité, la traçabilité." Objectif: aider 1600 patients Le site lessinois est spécialisé dans les thérapies dérivées du plasma. Elles sont destinées à des patients qui souffrent, comme Fernanda, de maladies rares, chroniques, génétiques. "Dans mon cas, c'est le déficit en alpha-1-antitrypsine", nous explique-t-elle. "Cette maladie provoque des problèmes respiratoires, elle affecte aussi le foie. Je sais que ça va aller de pire en pire. Mais le traitement que l'on me donne, pour l'instant, n'est pas un traitement spécifique pour ma maladie, donc cela n'arrête pas sa progression". Fernanda a beaucoup d'espoir dans les traitements fabriqués à Lessines. "Le problème est que c'est extrêmement complexe: il faut énormément de plasma pour produire une dose", poursuit Geoffrey Pot. "Et cela peut prendre 7 mois entre le don de plasma et la mise au point du traitement. C'est trop long, nous voulons accélérer la production et améliorer l'accessibilité au traitement".

3 images Une fresque à l'image de Fernanda a été dévoilée sur le site © Charlotte Legrand

L'objectif pour l'année 2022 est de produire 80 lots de traitement, ce qui pourrait aider 1600 patients comme Fernanda. Une fresque à son image a été déployée à l'entrée de la nouvelle unité. Montrer l'exemple Un autre challenge que se donne le site lessinois, c'est d'être à la pointe de la lutte contre le changement climatique. "Nous avons installé 8000 panneaux solaires, ce qui équivaut à la consommation de 18 000 habitants. Une ville comme Lessines, par exemple". Lessines est le premier site de Takeda qui réutilisera 90% de ses eaux usées d'ici 2023. "Et alors que Takeda Monde s'engage à respecter le zéro émission carbone d'ici 2040, nous voulons atteindre la neutralité en 2030, à Lessines". Présents à l'inauguration, Elio Di Rupo et Thomas Dermine boivent du petit lait. La Wallonie est "the place to be pour la biotechnologie", dans le discours du ministre président. Son jeune collègue, en charge de la relance et de la politique scientifique au gouvernement, se fend d'un remerciement en japonais et parle d' "un exemple de croissance, (...) un projet et des perspectives qui auront tout notre soutien". Sur les 120 millions qu'a coûtés la nouvelle unité de production de Takeda, 9 venaient de la tire-lire wallonne. Mais pour soutenir le secteur tout entier, aux 4 coins de la région, c'est sur la formation qu'il faut surtout miser, estime Thomas Dermine. "Un des plus grands freins dans des entreprises à la pointe comme celle-ci, est toujours de recruter du personnel. C'est pourquoi nous avons rentré le projet de Biotech School, un projet soutenu par des fonds européens dans le cadre du plan de relance de la Wallonie". Le centre de formation devrait voir le jour d'ici 2024, au Biopark de Gosselies.