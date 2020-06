Lessines: à la demande du bourgmestre, 120 animaux maltraités ont été pris en charge par une association

L'ASBL "Animaux en péril" a pris en charge jeudi quelque 120 animaux maltraités dont "la situation sanitaire était désastreuse", et ce à la demande du bourgmestre de Lessines.

L'association "Animaux en Péril" a été sollicitée jeudi après-midi par Pascal De Handschutter, le bourgmestre de Lessines, afin de prendre en charge une vingtaine de moutons et plusieurs dizaines d'animaux de basse-cour maltraités. Ces animaux étaient regroupés au sein d'une propriété située dans la campagne de Lessines.

Dans le même temps, le mayeur a demandé au refuge "Opale" d'intervenir pour des chiens et des chats également détenus dans des conditions inadmissibles. Ce sont finalement plus de 120 animaux qui ont été embarqués dans les véhicules d'intervention des refuges. Les soigneurs professionnels et les bénévoles des refuges qui sont intervenus ont été encadrés par la police, présente afin d'assurer la sécurité de l'intervention et faire exécuter la décision de saisie du bourgmestre.

"L'état général des lieux révèle une situation dramatique pour bon nombre d'animaux, un chaos qui perdure visiblement depuis des mois. Ces animaux étaient dans un environnement apocalyptique", commentent les intervenants.

L'opération a été menée sur un site où se trouvaient deux vieilles caravanes au milieu d'un terrain non entretenu, jonché de détritus et d'encombrants. À l'intérieur, dans une chaleur et une moiteur oppressantes, plusieurs dizaines d'animaux étaient détenus (chats, poules, coqs et une trentaine de cochons d'Inde). Plusieurs cadavres ont été retrouvés. Sur le terrain ou dans des cages, des oies sans bassin, des poules et coqs ont aussi été saisis. A l'air libre, des moutons étaient dans un état sanitaire déplorable.

"Tous ces animaux étaient infestés de parasites, les poux grouillent sur toutes les espèces. L'absence d'eau dans plusieurs lieux de détention a causé une forte déshydratation chez plusieurs individus. Il était plus qu'urgent que ces animaux soient saisis", déclare Jean-Marc Montegnies, président d'Animaux en Péril.

Tous les animaux saisis appartiennent à une dame d'une soixantaine d'années vivant seule. Celle-ci s'est déjà vu saisir 30 chiens en 2008 et 29 autres en 2009. La police a dressé un procès-verbal pour infraction au code wallon du bien-être animal. La propriétaire pourra être poursuivie au pénal ou administrativement. Si le parquet décide de poursuivre, il peut renvoyer la propriétaire devant le tribunal correctionnel où elle risque trois ans de prison et une amende pouvant s'élever à 1 million d'euros. Si le parquet ne poursuit pas, il reviendra au fonctionnaire sanctionnateur de la commune d'infliger une amende pouvant aller jusqu'à 100.000 euros mais également un retrait de permis de détention d'animaux.