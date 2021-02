Lessines : 70 animaux maltraités pris en charge par Animaux en Péril avec le concours de la Police

C’est un promeneur qui aurait donné l’alerte en observant depuis la rue des animaux de basse-cour qui semblaient en détresse dans une propriété de Lessines. Prévenue l’Association "Animaux en Péril" a contacté Pascal De Handschutter (PS), le bourgmestre de la commune, pour qu’il prenne attitude. Celui-ci a rapidement décidé de saisir l’ensemble des animaux du couple habitant sur place.

"La négligence concernait bien des poules, coqs, faisans et pigeons, mais également trois chevaux, une vache et un troupeau de cinquante-trois moutons" précise l’Association de défense des animaux dans son communiqué.

La prise en charge de l’ensemble du troupeau a été programmée ce lundi 22 février en fin de matinée. Sur place, les services d’ordre et les équipes d’Animaux en Péril ont constaté l’ampleur de la situation.

Pas d'eau ni de nourriture

Dans un premier temps, les équipes d’intervention ont libéré les poules, coqs, faisans et pigeons dont certains étaient enfermés dans une cage exiguë. La fiente recouvrait l’intégralité des mangeoires à la place de la nourriture et de l’eau. Le terrain des volatiles était jonché de ferrailles, barbelés et autres objets tranchants. Sur cette même parcelle, la police a saisi des pièges à mâchoires.

Selon Animaux en Péril, l’intervention a duré de nombreuses heures et "elle s’est révélée périlleuse pour les membres de l’association. La quantité impressionnante d’éléments au sol empêchait la bonne progression des intervenants qui souhaitaient sauver les poules et coqs".

Trois chevaux et une vache

À la même adresse, les agents de police ont également découvert la présence de trois chevaux et une vache dans un abri de fortune. S’ils paraissaient bien nourris, "ils étaient maintenus à l’aide de chaînes métalliques autour du cou, face au mur de leur abri sombre et souillé, sans possibilité de s’abreuver" note encore l’association.

Tout comme les animaux de basse-cour, ces animaux ont été embarqués à bord des camions d'Animaux en Péril.

Lors de l’intervention, l'Association de défense des animaux signale que "la tâche des soigneurs n’a pas été aisée, en raison du comportement du propriétaire. Ce dernier n’a pas hésité à se montrer très menaçant à tel point que les policiers ont fini par lui passer les menottes, ce qui lui a permis de retrouver son calme".

Un deuxième lieu de détention

Par ailleurs, des dizaines d’ovins ont été découverts à quelques kilomètres de là dans un bâtiment surpeuplé. Plusieurs moutons sont en défaut d’identification et ne portent pas de boucles, ce qui constitue une infraction à la législation sanitaire. Des animaux étaient porteurs de gale et là-aussi, ils ne disposaient pas d’eau.

D'autres refuges ont apporté leur aide

L’ensemble des animaux secourus a rejoint les écuries, étables et bergeries du refuge d’Animaux en Péril à Meslin l’Evêque. Mais la prise en charge de tous ces animaux s’est avérée impossible. Vu le nombre, Animaux en Péril a dû se tourner vers les collègues d’autres associations pour prendre en charge une partie de ceux-ci.

Et maintenant

Les responsables de l'association explique ce qui va se passer maintenant "Le Bourgmestre a deux mois pour décider s’ils seront confiés définitivement aux refuges qui les ont pris en charge. La Police a dressé un procès-verbal pour acte de maltraitance sur base du Code wallon du Bien-être animal . Le propriétaire pourra être poursuivi au pénal ou administrativement. Si le Parquet décide de prendre la main dans cette affaire, il pourra renvoyer le propriétaire devant le tribunal correctionnel. Celui-ci risque de 8 jours à 3 ans de prison et/ou une amende pouvant s’élever à 1 million d’euros. Si le Parquet ne poursuit pas, la main reviendra alors au fonctionnaire sanctionnateur qui pourra infliger une amende pouvant aller jusqu’à 100.000 euros, mais également un retrait de permis de détention d’animaux".