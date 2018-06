Les Wavriens auront bien une nouvelle piscine dans quelques années

Cette nouvelle infrastructure sportive et ludique sortira de terre à côté du nouveau hall culturel polyvalent. Mais il faudra encore patienter car il reste des obstacles, explique la bourgmestre faisant fonction de Wavre, Françoise Pigeolet (MR).

Ils l’attendaient depuis un bout de temps... C’était même une promesse de campagne de leur bourgmestre aux élections communales de 2012. Mardi, le collège communal a dévoilé les contours du grand projet qu’il prépare en coulisse depuis des mois : deux bassins de natation et d’apprentissage, un espace bien-être, une salle de fitness et des jeux pour les enfants.

La nouvelle piscine proposera deux bassins de natation et d’apprentissage, un espace bien-être, une salle de fitness et des jeux pour les enfants. - © Ville de Wavre

Une promesse de plus ? "Nous n’avons pourtant pas chômer ! Nous avons travaillé les dossiers pour qu’ils se concrétisent et avancent. Car ce n’est pas seulement la première pierre qui compte, il y a tout le travail effectué en amont et le montage financier qui importe également. Se lancer tête baissée n’est pas le style de la maison, cela ne l’a jamais été !"

Le coût de la future piscine est estimé à 14 millions d'euros. La Ville a déjà reçu la promesse d'un subside de 4 millions de la part de la province. Et elle espère aussi obtenir un soutien de la Région, même si ce projet ne figure pas dans le " plan Piscines " adopté récemment par le gouvernement wallon.