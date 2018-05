Les VTT seront-ils toujours les bienvenus au Bois des Rêves?

Ce mardi soir, le conseil communal d'Ottignies-Louvain-la-Neuve examine l'avant projet de redéploiement du domaine provincial du Bois des Rêves, un site de 64 hectares prisé des familles, des amateurs de nature et des sportifs. La province de Brabant wallon prévoit un budget de plus de quatre millions d'euros pour ce réaménagement. Il est notamment question d'un toit amovible pour la piscine, d'un nouveau bâtiment d'accueil pour les classes vertes et d'un coup de jeune pour la plaine de jeux et les parkings.

Un "Francorchamps du VTT"?

Le projet prévoyait également d'accorder davantage d'espace aux amateurs de VTT. Deux nouveaux circuits, en complément du circuit actuel, étaient envisagés. Mais, face aux réticences de la commune et des riverains, la Province a fait marche arrière. "Il y avait suffisamment de place pour les aménager pour qu'ils ne gênent pas les promeneurs, mais nous avons discuté avec les autorités communales, et on a décidé de ne pas s'acharner sur ce projet", précise la députée provinciale Isabelle Kibassa-Maliba (PS). Il n'empêche que les craintes du côté de la commune sont là : "Nous ne pensons pas que ce soit un lieu de vététistes. Nous n'avons jamais marqué d'objection par rapport à la piste actuelle. Mais le danger, c'est si vous professionnalisez une piste. Alors, ça devient Francorchamps", s'inquiète l'échevin de l'urbanisme Cédric du Monceau (Avenir), qui craint que le projet ne suise à la biodiversité du lieu.

Pas une priorité pour la Province

La piste a déjà accueilli les championnats de Belgique de la discipline. "Je trouve que c'est génial que ça se passe au Bois des Rêves. J'en suis vraiment fière. C'est normal qu'on cherche à leur aménager un certain confort", répond la députée provinciale, qui dément toute pression de la part des clubs sportifs. "La piste de VTT n'est par ailleurs pas notre projet-phare. Le projet qu'on met vraiment en avant c'est la piscine", poursuit-elle. Pas sûr cependant que cela convainque le conseil communal d'approuver l'avant-projet dans son ensemble. Le Collège vient d'ailleurs avec ses propres suggestions pour améliorer et sécuriser les liaisons cyclistes, non-VTT celles-là, entre Ottignies et Louvain-la-Neuve.