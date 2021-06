Les vols vers le Maroc vont reprendre dès le 15 juin : "La plupart des gens attendaient cette décision"

Devant l’agence Ramada Tours, à Laeken, il y a file ce lundi. Dès l’ouverture, à 9 h30, les clients se pressent. Des voyageurs potentiels vers le Maroc, ravis d’apprendre que le royaume chérifien autorise à partir du mardi 15 juin l’entrée sur son territoire aux ressortissants étrangers. Conditions, toutefois : avoir été vacciné contre le coronavirus et/ou présenter un test de dépistage négatif (d’au moins 48 heures). Devant l’agence laekenoise, spécialisée dans les vols vers le Maroc, cette annonce est une excellente nouvelle, notamment chez les Belgo-marocains.

A l’intérieur, Leila, une des conseillères, est inondée d’appels alors qu’elle procède déjà à la réservation d’un client assis en face d’elle. "Le téléphone n’arrête pas de sonner. On essaie de faire notre maximum pour répondre à tout le monde", nous dit-elle. "On a eu beaucoup de demandes", ajoute-t-elle totalisant une vingtaine de personnes reçues en moins d’une heure.

Fermée pendant un an et demi

L’agence, qui existe depuis une vingtaine d’années, a fermé pendant un an et demi, juste avant la pandémie. Seul un accueil téléphonique était possible. Aujourd’hui, les affaires reprennent et les clients affluent.

"C’est du positif", réagit Hassan, l’un d’entre eux. "Les gens qui ont appris cette nouvelle comme moi sont ravis et contents d’en revenir à une période normale, qu’on puisse retourner au Maroc, revoir nos familles… "

Hassan compte se rendre sur place après le 15 juin. "Oui, si tout va bien. J’ai un billet, une réservation qui remonte à 2020. Il y avait un blocage à cause du corona. Je dois la modifier pour pouvoir repartir. J’espère que cela sera accepté. Je vais insister en tout cas", ajoute celui qui n’a plus été au Maroc depuis trois ans. "J’ai de la famille qui m’attend : ma mère, mes sœurs, mes frères… C’est un soulagement de pouvoir enfin les voir."

Jawad, lui aussi, attend devant l’agence. "La plupart des gens attendaient cette décision. Moi, cela fait trois ans que je ne suis plus allé au Maroc. Si je pars, c’est en avion, pour une semaine ou dix jours, pas plus." Les compagnies aériennes reprennent leurs liaisons dès le 15 juin. Mais pour celles et ceux qui souhaitent gagner le Maroc en voiture depuis la Belgique, il faudra éviter l’Espagne, les liaisons maritimes avec le royaume chérifien sont pour le moment interrompues officiellement pour raisons sanitaires. Seule solution : prendre un ferry depuis le sud de la France jusqu’à un port marocain.

Une annonce arrivée tardivement

Nuheila a accueilli l’annonce des autorités marocaines avec joie. Mais après un long moment dans l’agence, elle doit se raviser. "On était content d’apprendre la nouvelle. Mais les billets sont trop chers. Nous sommes une famille de cinq personnes. Ce n’est donc pas possible. On restera en Belgique."

Les tarifs aériens affichés depuis ces dernières heures semblent similaires à ceux pratiqués avant la pandémie. "Il devrait y avoir une petite augmentation les premiers jours avant une baisse", espère Mohamed Mfarraj, gérant de l’agence. "Toutes les compagnies sont autorisées à affréter des vols. Brussels Airlines va aussi proposer des liaisons." Une concurrence qui devrait jouer sur les prix.

Beaucoup de personnes ont déjà réservé des vacances ailleurs qu’au Maroc

L’agence, les compagnies aériennes et le Maroc seront-ils armés pour répondre à toutes les demandes ? "Cette annonce est arrivée tardivement. Beaucoup de personnes ont donc déjà réservé des vacances ailleurs qu’au Maroc. Le Maroc n’aura pas toute la masse de touristes qu’il accueille habituellement en été. Il ne faut pas non plus oublier que les gens qui viennent nous voir aujourd’hui sont des personnes qui avaient déjà réservé leurs vols il y a une année et demi, avant le corona. Des billets qui ont été annulés. Souvent, donc, nous n’aurons qu’à enregistrer les nouvelles dates du voyage."

Tant pour le gérant que certains de ses clients, restent encore des questions. "On est ravi que ça reprenne. Mais la pandémie n’est pas encore derrière nous", rappelle Mohamed Mfarraj.

Pour cette vacancière rencontrée dans la file, les craintes portent sur des restrictions qui pourraient voir le jour dans les prochaines semaines. "Je compte éventuellement au Maroc. Mais tout dépend des conditions et si celles-ci seront maintenues demain. C’est cela le problème : une fois une place, le pays peut changer ses mesures sur le territoire même mais aussi si on souhaite rentrer en Belgique."