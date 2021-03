Les visites médicales reportées pour cause de coronavirus

On en a tous des souvenirs dans un coin de la tête. Le test de la vue, le casque d'audiométrie, le pipi dans le pot...Ces contrôles médicaux sont devenus beaucoup plus rares. Le personnel est débordé par d'autres tâches, d'autres urgences liées au coronavirus. Seule la vaccination est encore organisée de façon systématique dans les écoles. Le personnel espère revenir "aux fondamentaux" très bientôt.

Ce matin, une quinzaine d'enfants de deuxième primaire doivent recevoir leur vaccin. "Notre priorité du moment, c'est la vaccination", explique Barbara. "En 6ème primaire, c'est pour rougeole rubéole oreillon. Même chose en 2ème primaire. Plus un rattrapage tétanos. Début septembre, on a aussi donné les premières doses de vaccin contre le papillomavirus. on devrait entre avril et juin administrer les deuxièmes doses". Son centre gère plus d'une centaine d'écoles, soit 20 000 enfants environ.

Il arrive la larme à l'oeil. Matteo a très peur de la piqûre. Barbara Pisanu trouve les mots pour le rassurer, et en quelques minutes le vaccin "RRO" (rubéole-rougeole-oreillons) n'est plus qu'un vilain souvenir. "Souvent ça pose moins de problèmes quant les parents sont absents", sourit l'infirmière du Centre intercommunal de Santé des Cantons de Mons. Laura arrive déjà avec son carnet de vaccination sous le bras, puis viendra le tour de Loïc, Antoine, Syriana...

Le planning est toujours un peu incertain, car le personnel vit depuis un an au gré des urgences "coronavirus". "Les maladies contagieuses sont parmi nos missions prioritaires et depuis un an, nous avons évidemment cette foutue covid, qui prend une grande place dans notre charge de travail. On est quasiment de garde 24h sur 24 7 jours sur 7. Soir, week end...Nous sommes appelés pour mettre des enfants en quarantaine, pour voir si des familles respectent la quarantaine, pour les aspects liés aux tests..." Bref: plus vraiment de temps pour les visites médicales "à l'ancienne". "En plus des problèmes covid, nous sommes aussi beaucoup sollicités pour des cas de maltraitance. Il y en a toutes les semaines, malheureusement."

Mais déceler des difficultés chez l'enfant n'est pas toujours évident, insiste Madame Christelle, institutrice en 3ème primaire à l'école de Casteau. "Pour les problèmes de maltraitance, par exemple, vu que nous n'allons plus à la piscine, nous ne voyons plus les enfants se déshabiller. Concernant les déficiences visuelles, auditives : là aussi, nous faisons de notre mieux, nous sommes attentifs, mais nous pouvons passer à côté. C'est bien plus facile à identifier lorsque les élèves sont vus au centre, par du personnel médical".

Madame Christelle a hâte que les visites médicales reprennent, tout comme Barbara Pisanu. "Oh oui! Vite vite, que nous puissions reprendre notre petit train-train quotidien! Si la troisième vague ne nous concerne pas, on va vraiment essayer de relancer les tests en 2ème maternelle et en 1ère maternelle. Nous voudrions faire un bilan complet chez les tous petits, car ils peuvent développer un grave problème oculaire, et ne plus voir d'un œil si on ne le détecte pas à temps". L'infirmière sait aussi l'intérêt que représentent ces contrôles de santé périodiques, et gratuits, pour une catégorie sociale. "Les visites médicales sont essentielles pour les familles plus précarisées. Nous jouons vraiment notre rôle de prévention et pouvons détecter des problèmes avant qu'ils ne se présentent".