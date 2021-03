Les villes et communes hainuyères qui vont bénéficier de subsides "Communes pilotes Wallonie Cyclable"

Le gouvernement wallon a adopté ce jeudi une liste des Villes et communes sélectionnées à la suite de l'appel à projets "Communes pilotes Wallonie Cyclable".

Pour la Province de Hainaut, les communes sélectionnées sont Comines-Warneton, Mouscron, Tournai, Frasnes-lez-Anvaing, Ellezelles, Péruwelz, Leuze-en-Hainaut, Ath, Dour, Saint-Ghislain, Enghien, Mons, Soignies, Braine-le-Comte, Le Roeulx, Seneffe, La Louvière, Estinnes, Binche, Courcelles, Les Bons Villers, Lobbes, Fontaine l’Evêque, Charleroi, Fleurus, Thuin et Ham-Sur-Heure-Nalinnes.

Les montants pour ces communes vont de 150.000 euros pour les petites entités de moins de 6.500 habitants, comme Lobbes et Ellezelles par exemple. Ils atteindront 1,7 million pour les grandes villes, celles de 80.000 habitants et plus, comme Mons, La Louvière et Charleroi. Le taux d'intervention de la Région s'élèvera à 80% des travaux subsidiables, le financement complémentaire étant apporté par la commune elle-même.

Pour l'ensemble de la Wallonie, l'administration avait reçu 173 candidatures. Les dossiers recevables ayant obtenu au moins la moitié des points ont été sélectionnés, ce qui représente un total de 116 communes, pour un subside global de 61,2 millions d'euros, soit 21,2 millions de plus que l'enveloppe initialement prévue, selon un communiqué du ministre de la Mobilité Philippe Henri (Ecolo).

"L'objectif est d'élaborer dans ces communes une véritable stratégie de développement de l'usage du vélo au quotidien, à travers un réseau structurant qui relie différents pôles d'attractivité (gare, commerces, zoning, administration, hôpital, école, etc.)", a précisé le ministre Ecolo.

Un deuxième appel à projets est en gestation.