Les vestiges d'une base pour Zeppelins allemands reposent dans la campagne namuroise

Avec l’aide du président des archives photographiques namuroises, Vincent Bruch, la consultation d'archives du fonds Moscou a aussi été précieuse pour reconstituer le puzzle. Ces archives militaires emportées par les nazis lors de la seconde guerre mondiale ont ensuite voyagé jusqu’à Moscou après la chute de Berlin. Rendues seulement en 2002 par les autorités russes, elles sont une mine d’informations: "Les archives du Musée Royal de l'Armée contiennet deux boites qui concernent l’occupation allemande à Namur pendant la première guerre mondiale. Et ces documents traitent notamment de cette base à Zeppelin", explique Vincent Bruch. Ces documents, réalisés à partir des observations des espions, généralement namurois, ont permis de détailler bien davantage l’organisation de la base, sa description précise à l’aide de croquis des portes des hangars, de la répartition des bâtiments: "Ils devaient prendre beaucoup de risques et s’approcher au plus près des lignes de défenses de la base et tout dessiner, rapporter juste avec leurs souvenirs".

Pas toujours efficace mais terriblement effrayant

Presque jusqu’à la fin de la guerre, les zeppelins, ces géants des airs ont démarré leurs vols de Namur : "Parfois, les trois hangars étaient tous occupés au même moment, des dizaines de missions ont décollé depuis ici, détaille Christophe Liégeois. Mais ces dirigeables n’étaient pas toujours très efficaces. On s’en servait pour terroriser les villes. Les zeppelins de Cognelée ont d’ailleurs été bombarder Londres ou Paris. L’un d’entre eux a même été jusqu’à Verdun. Mais ils faisaient surtout peur et plutôt qu’une arme stratégique, c’était une arme psychologique".

Avec le temps, les défenses anti-aériennes prennent du galon. Les zeppelins, pour éviter les tirs ennemis, doivent prendre de l'altitude, se repèrent moins facilement et, leur taille augmentant, sont de plus en plus soumis aux vents. Dans le même temps, l’aviation se développe, gagne du terrain, arrive enfin à transporter des bombes de plus en plus lourdes. Ils se révèlent plus rapides, plus maniables. Dans les années 30, les nazis tentent de les relancer, en vain. L’âge d’or des dirigeables prendra définitivement fin. La base à zeppelins de Cognelée sera démantelée. Aujourd’hui les traces de cette présence se résument à des détails, des éléments conservés sur des façades de maisons réquisitionnées dans cette grande base de 64 hectares. Mais aussi à deux grands bois, jonchés d’anciennes fondations de hangars géants.