Les vélos nivellois Venilu à la conquête du marché européen

Le vélo à assistance électrique pliable est le compromis idéal pour les navetteurs qui souhaitent embarquer sur vélo dans le train et parcourir les quelques kilomètres qui séparent la gare de leur lieu de travail sans arriver au bureau en dégoulinant de sueur. Un moyen de transport séduisant, mais qui demande un investissement relativement important. Spécialisée au départ dans les accessoires pour améliorer la visibilité des cyclistes, la toute jeune société nivelloise Venilu a tenté de relever de défi de proposer un vélo électrique pliable environ 30 à 40% moins cher que ceux qu'on trouve habituellement sur le marché. "Notre avantage, c'est de travailler en direct avec nos fournisseurs de pièces, explique Brieuc Thoumsin, fondateur de la start-up. Nous assemblons et intégrons tous nos vélos ici, à Nivelles. Et nous livrons directement nos clients, qu'ils soient revendeurs ou particuliers, sans intermédiaire".

Une innovation qui ne séduit pas que les navetteurs

L'autre défi de Vénilu, c'était de rendre ce vélo le plus pratique et maniable possible. Son poids ne dépasse pas les treize kilos, grâce à l'utilisation de l'aluminium. La batterie a été intégrée dans le tube de la selle. On la décroche pour la mettre en charge, ce qui en fait un système antivol efficace. Pour le transport, il suffit de tirer le vélo derrière soi, comme une valise à roulette. Une innovation qui séduit a déjà séduit plus en 1500 utilisateurs en un an à travers le Benelux, premier marché sur lequel Venilu s'est implantée. "Nous avons séduit majoritairement des navetteurs, mais aussi beaucoup de clients qui ont un motor-home ou un voilier. Nous avons aussi touché un public auquel on ne s'attendait pas, celui des retraités pour qui ces vélos sont plus faciles à transporter pour partir en court séjour à la côte ou en France", poursuit Brieuc Thoumsin.

Objectif: trois fois plus de vélos

Forts de ce premier succès, les vélos Venilu partent aujourd'hui à la conquête du marché français. "Nous avons débuté la prospection il y a quelques semaines et cela se passe relativement bien", confirme le jeune patron. La société a également des vues sur les marchés allemand, italien et anglais. Elle prévoit également d'élargir sa gamme. "Cela fait six mois que nous travaillons à optimiser le processus d'approvisionnement en pièces et d'assemblage, et nous pensons pouvoir aujourd'hui doubler voire tripler ou même quadrupler nos capacités d'assemblage et de livraison, tout en maintenant la même qualité en sortie de chaîne", s'enthousiasme-t-il. Les vélos devraient donc toujours être assemblés à Nivelles, même s'ils ne peuvent pas porter le label "made in Belgium", leurs différentes pièces étant fabriquées un peu partout dans le monde.