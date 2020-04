Les usagers de la Stib vont pouvoir choisir la décoration de la station Simonis

Bruxelles Mobilité et la Stib, en collaboration avec la commune de Koekelberg, ont proposé il y a quelques mois aux artistes de concevoir des projets d’habillage des trémies de la station Simonis, sur l’avenue de Jette et l’avenue de la Liberté. Ils invitent, à présent, les riverains de la station Simonis et ses usagers à découvrir les créations proposées et donner leur avis.