les urgences du CHU de Liège saturées

La démarche inhabituelle : le CHU de Liège demande instamment d'éviter le service des urgences (au CHU et sur le site des Bruyères). Sauf urgence vitale, il recommande de s'adresser en priorité à son généraliste.

Les hôpitaux sont saturés et la fréquentation actuelle dépasse la capacité d'accueil. Résultat, l'attente peut atteindre plusieurs heures.

Le docteur Lucien Bodson, patron des urgences au CHU, explique :en fait, nous n'avons pas d'épidémies particulières, pas d'afflux massifs mais nous avons d'énormes problèmes d'hospitalisation. Et donc, de gestion de l'aval des urgences. Nous pouvons accueillir des patients mais si nous devons les hospitaliser, il n'y a plus de lits disponibles.

Plusieurs heures d'attente

A l'exception des urgences vitales, (qui représentent moins de 5% des admissions) et qui seront traitées immédiatement, les temps d'attente sont très long. Les patients doivent attendre plusieurs heures, confirme Lucien Bodson. Et quand je dis plusieurs, c'est trois, quatre, cinq, six heures, avant d'être pris en charge, parce tous nos services techniques saturent. Et nous devons, aux urgences, nous occuper de patients qui devraient pris en charge ailleurs. Et ceux qui nous demandent d'avoir une chambre privée, on leur dit tout de suite que c'est impossible; Nous devons dédoubler les chambres seules pour permettre à un maximum de patients d'être hospitalisés.

Un problème structurel

Le Docteur Bodson est un urgentiste d'expérience. Pour lui, ce problème de saturation est structurel. Il ne fait qu'empirer : depuis ces cinq dernières années, c'est deux ou trois fois par semaine où on est obligé de prévenir le 112 que l'on sature : c'est de plus en plus fréquent.