Les urgences du CHR de Namur vont déménager

Un tout nouveau bâtiment va être construit. L'actuel date des années 70 et serait trop petit pour accueillir les patients, toujours plus nombreux.

Bien sûr, ce ne sera pas pour tout de suite : la demande de permis vient seulement d'être introduite. Mais s'il est octroyé, c'est bien tout le service qui se déplacera de quelques dizaines de mètres, personnel et matériel compris.

Où le nouveau bâtiment va-t-il être construit ?

En fait, tout à fait à l'opposé des urgences actuelles. Quand vous faites face à l'entrée principale, les urgences aujourd'hui sont sur la droite. L'idée, c'est de les envoyer sur la partie la plus à gauche de tout le site du CHR. Sur un terrain où il y a pour l'instant des containers, des préfabriqués.

Cela veut dire qu'on ne devra plus accéder aux urgences par une petite rue, le chemin de Plomcot : le futur bâtiment sera installé directement sur l'avenue Albert 1er.

Il s'étendra sur environ 2000 m² et comprendra un rez-de-chaussée ainsi qu'un étage.

Du changement pour la circulation dans le quartier ?

Il y aura effectivement du changement en termes de mobilité parce que le CHR veut créer un accès réservé aux ambulances. Cela implique deux choses.

A cet endroit, la voirie est comme dédoublée, il y a une petite rue qui longe l'avenue Albert 1er. Cette petite rue-là va disparaître. Et puis, l'avenue Albert 1er elle-même va changer. Aujourd'hui, il y a de la verdure qui sépare les deux bandes. On y créera un passage pour que les ambulances qui viennent du centre-ville puissent rentrer directement.

Quand est-ce que ce sera prêt ?

Pas avant plusieurs années. On en est encore au début du projet. La Région wallonne ne donnera le permis que si tout est "ok" au niveau environnemental. On pense aux nuisances sonores notamment.

Le conseil communal de Namur doit aussi rendre un avis puisqu'il y a modification de voirie.

Les travaux pourraient commencer en septembre prochain pour une entrée en service d'ici 2021, au plus tôt.

Le projet de nouveau bâtiment pour les urgences du CHR sera mis à l'enquête publique à partir du 27 décembre. Congés de fin d'année obligent, c'est seulement à partir du 2 janvier 2019 que la population pourra le consulter.