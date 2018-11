Les tunnels du carrefour Léonard fermés jeudi soir en raison de travaux

Les deux tunnels du carrefour Léonard, sur le ring de Bruxelles, seront fermés dans la nuit du jeudi 15 au vendredi 16 novembre en raison de travaux de réfection effectués par l'Agence flamande des routes et du trafic (Agentschap Wegen en Verkeer). La circulation sera déviée entre 22h00 et 05h00 du matin.

Le revêtement des deux tunnels est endommagé en certains endroits et doit être réparé.

Au niveau -1, les travaux seront effectués dans les deux directions, d'abord vers Namur, ensuite vers Bruxelles. Au niveau -2, seule la voie en direction de Zaventem sera rénovée, tandis que celle pour Waterloo restera ouverte.

Des déviations seront mises en place. Pour le -1, le trafic qui circule sur l'E411 vers Namur sera dévié vers le ring direction Waterloo et devra faire demi-tour au carrefour de Groenendael. La circulation sur l'E411 en direction de Bruxelles sera redirigée vers le ring en direction de Zaventem et fera demi-tour aux Quatre-Bras. Pour le -2, les voitures qui roulent sur le ring vers Zaventem seront redirigées vers l'E411 direction Namur et devront rebrousser chemin sur le pont d'Overijse.