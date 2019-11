Les tumulus de nos campagnes : tombeaux des puissants gallo-romains

Mais le tumulus n’a pas été inventé ici. Il n’a pas non plus été inventé par les Gallo-Romains : "On les retrouve partout et il y en a certains qui sont beaucoup plus vieux. Ce sont des témoignages funéraires. Des accumulations de matériaux qu’on retrouve dans le monde entier. Ici c’est de la terre mais ce peut être de la pierre comme en Bretagne, du corail en Nouvelle-Calédonie ou du sable au Sénégal. Les plus anciens remontent à 5000 ans… Ils participent au mégalithisme qui compte notamment les dolmens qui sont souvent en fait des tombeaux collectifs".

Signal de puissance

A la frontière entre les provinces de Brabant wallon et de Namur, le tumulus d’Hottomont se dresse à près de 11 mètres au-dessus du sol, c’est l’un des plus élevé de Belgique : "La base est enceinte d’un mur qu’on ne voit plus aujourd’hui qui contient ces terres et qui recouvre un tombeau. C’est la tombe d’un riche propriétaire foncier qui avait sa villa, son exploitation dans les environs et se fait enterrer à côté de la chaussée romaine pour bien montrer sa puissance et son rôle dans la région. Ce tombeau contenait les restes incinérés du défunt, c’est une période autour du 2e ou 3e siècle après Jésus Christ où on pratiquait la crémation et on déposait les cendres dans une urne mais aussi des mobiliers, de la vaisselle qui témoignent de la richesse de la personne qui repose sous ce tertre".

Souvent pillés ou objet de fouilles archéologiques "moins respectueuses qu’aujourd’hui", ils permettent de mieux comprendre la vie lorsque Rome dominait encore la région. Mais leur valeur patrimoniale reste importante : "Il y a en avait des centaines voire des milliers à l’âge de bronze. Aujourd’hui ils ont disparu, rasés par des besoins de mise en culture agricole. On peut détecter les anciens sites parfois disparus avec des outils comme les photos aériennes ou des techniques modernes comme l’utilisation de lasers".

Un patrimoine reconnu aujourd’hui comme sites archéologiques et patrimoine exceptionnel de Wallonie. Ces tumulus sont aujourd’hui protégés. Une exposition leur est consacrée au musée L de Louvain-la-Neuve jusqu’aux 19 janvier 2020.