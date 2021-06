Les trottinettes partagées arrivent à Charleroi

C'est une initiative déjà présente dans plusieurs villes wallonnes, Liège et Namur par exemple, mais Charleroi s'y met aussi. Une centaine de trottinettes sont installées dans l'intra-muros carolo. Le principe est d'augmenter la mobilité douce entre le bas et le haut de la ville. C'est une société franco-hollandaise, Dott, qui a obtenu le marché qui comble l'échevin écolo de la mobilité Xavier Desgain: " Pour vingt centimes la minute, et avec un simple smartphone, on peut réserver et louer la machine pour se déplacer dans le centre de la ville. C'est une manière d'éviter la circulation des voitures et surtout d'éliminer le temps très long de parking. On peut facilement arriver à la gare et utiliser une trottinette, dont la vitesse a été limitée à 18 km/h, pour se rendre à son travail ou son rendez vous. C'est un début, nous avons fait des efforts sur les voiries et la limitation de la vitesse de la circulation à 30 km/h et donc, je pense que les carolos peuvent se lancer dans cette aventure. Les jeunes en tous cas, vont apprécier "