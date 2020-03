Les trottinettes électriques en libre-service ont-elles définitivement disparu des rues de Namur ?

En novembre dernier, les deux sociétés présentes dans la capitale wallonne, Lime et Circ, avaient rangé leurs trottinettes au garage pour passer l'hiver. Les trottinettes devaient ressortir ici, en février. Or, nous sommes le 4 mars et… toujours rien !

Un des opérateurs, au moins, a informé la ville qu'il ne reviendrait pas à Namur. A cause du vandalisme.

Ce sont les trottinettes vertes qui jettent l'éponge. Le nombre de trottinettes en panne, cassées ou retrouvées au fond de la Sambre est trop élevé, selon Romain Dekeyser, directeur opérationnel de Lime. "A Namur, nous rencontrons un vandalisme plus élevé que dans d’autres villes. Cela s’explique peut-être par la proximité de la Sambre et de la Meuse… Quoi qu’il en soit, lorsqu’elles tombent à l’eau, il est très difficile pour nous de les récupérer et de les réparer. La deuxième raison, c’est l’infrastructure. Il y a peu de pistes cyclables à Namur, il y a beaucoup de pavés et les voiries sont parfois en mauvais état, ce qui abîme fortement les trottinettes."

Le second opérateur, les trottinettes noires, officiellement, se tâte encore. Si la société Circ décide finalement de revenir à Namur, la Ville lui proposera des zones de parcage privilégiées. "On va identifier sur l’espace public des zones où il est préférable de stationner les trottinettes, commente Stéphanie Scailquin, échevine de la Mobilité. Car actuellement, on en retrouve un peu partout sur le territoire communal. Nous souhaitons qu’il y ait des zones privilégiées où stationner les trottinettes."

Une dizaine de ces zones de parking ont été identifiées dans le centre de Namur. Mais elles ne feront l'objet d'un marquage au sol ou d'une signalisation au cas où un opérateur se manifeste concrètement.