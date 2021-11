Les trottinettes électriques désormais interdites dans les Galeries Royales Saint-Hubert

"Trottinettes, rollers, vélos interdits !" Les affichettes scotchées grossièrement aux différentes entrées des prestigieuses Galeries Saint-Hubert, dans le centre de Bruxelles sont explicites. Une interdiction de passage s’appliquait déjà aux cycles, elle s’élargit à ces nouveaux moyens de déplacement à la mode que sont les trottinettes électriques. Leurs usagers ne peuvent plus circuler dans les galeries du Roi, de la Reine et des Princes, sauf s’ils en descendent.

L’ennui, c’est qu’on ne les entend pas

L’interdiction est récente : elle date de la rentrée de septembre. Véronique, qui a ses habitudes dans un café des galeries, comprend. "L’ennui, c’est qu’on ne les entend pas", explique-t-elle. "On peut avoir envie de changer de direction et à ce moment-là, les trottinettes vous frôlent." Elle ajoute : "Tant pis, ils n’ont qu’à descendre de leur trottinette." Et quand on lui dit que ce passage est un raccourci entre la rue de l’Ecuyer et la Grand’Place ? "Tout cela pour gagner du temps, un temps que les utilisateurs de trottinettes vont perdre ailleurs."

Kabiné, trottinettiste au quotidien, ne comprend pas cette interdiction. "Si la trottinette détruit quelque chose dans les galeries, je peux comprendre. Mais ce n’est pas le cas", nous dit-il à l’entrée des galeries. "Pour moi, ce n’est pas logique. Alors oui, certains roulent vite. Mais c’est comme pour une voiture. Certaines peuvent monter jusqu’à 300 km/h. Mais quand on se retrouve dans la circulation ou dans la foule, on ralentit. C’est mon cas."