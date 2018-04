Les travaux de rénovation du tunnel Léopold 2 débutent ce mardi

Mais c'est seulement cet été que cela va réellement chambouler les habitudes des automobilistes. Car, jusqu’aux grandes vacances, il ne sera fermé que les nuits, entre 22h00 et 6h00 et ce, du dimanche au jeudi. Mais pendant les deux mois d'été, il sera totalement coupé à la circulation.

Des itinéraires alternatifs seront proposés aux navetteurs. Et la fréquence des transports en commun sera renforcée, tant au niveau de la STIB que de la SNCB pour certains trajets. Cela fera d'ailleurs l'objet d'une campagne de communication dans le courant du mois de juin.

C'est parti pour trois ans de chantier

Et cela commence avec des opérations de désamiantage et des travaux sur la structure et l'étanchéité.

Ce chantier sera aussi mis à profit pour mettre le tunnel aux normes de sécurité imposées en Europe depuis la catastrophe du tunnel du Mont Blanc. Avec notamment 17 nouvelles sorties de secours.

En tout, la Région déboursera 460 millions d'euros. Un peu plus de la moitié pour le chantier proprement dit, le reste pour la maintenance pendant 25 ans.