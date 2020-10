Les travailleurs d'Epicura et du CHR Mons-Hainaut implorent la population de respecter les recommandations

Ce jeudi matin, les travailleurs d’Epicura des sites de Baudour, d’Hornu et d'Ath ainsi que ceux du CHR Mons-Hainaut des sites de Saint-Joseph Mons et de Warquignies ont déployé une banderole devant les façades de l’hôpital dans lequel ils travaillaient.

Motif : afin d'aider le personnel, demander à la population de respecter scrupuleusement les gestes barrières et l’ensemble des consignes actuelles et futures.

Un appel à l'aide

C’est un véritable appel à l’aide que le personnel lance à tout le monde, via le syndicat SETCa, "Les travailleurs du secteur sont à genoux. Ils sont usés physiquement et psychologiquement par le Covid-19. Quotidiennement, ils fournissent des efforts pour soigner la population et font preuve d’une adaptabilité sans relâche".

Et le syndicat de poursuivre "En tant qu’organisation syndicale représentative dans l’Institution, il est de notre devoir de soutenir les travailleurs et de répondre à leur demande ".

Le SETCa Wallonie Picarde et le SETCa Mons-Borinage annoncent également qu'ils vont lancer, via leurs réseaux, un appel à leurs affiliés pour les sensibiliser et leur demander d’être solidaires en appliquant les recommandations.