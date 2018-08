Les tracts électoraux dans votre boîte aux lettres... C'est encore utile en 2018 ?

La période de campagne électorale pour les communales a commencé le 14 juillet dernier. Cela ne vous aura sans doute pas échappé vu l'état de votre boîte aux lettres... Depuis trois semaines en effet, elles se remplissent de tracts électoraux.

Ces tracts ont-ils encore une véritable utilité ?

A l'heure des réseaux sociaux, est-il encore pertinent de tenter de convaincre l'électeur avec ces traditionnels toutes-boîtes ?

"Des élections communales, ce sont des élections de proximité. Pendant les communales, les programmes sont relativement indifférenciés, répond Eric Hollander, directeur de la création et fondateur de l'agence de publicité "Air". On va voter pour celui ou celle qui va nous sembler le ou la plus sympathique. Ces courriers ont donc une importance mécanique. La personne la plus sympathique, il faut qu’on voie son visage, sa photo (en prenant un air souriant et avantageux). Et puis, il faut croiser ça mécaniquement avec un nom et un numéro sur la liste. Quels que soient les partis, tous ces courriers – à un moment donné – indiquent un numéro sur une liste, et un nom. Et l’effet mécanique, c’est de pouvoir associer un visage à un nom et un numéro sur une liste. Ça sert à ça ! Raison pour laquelle on vous submerge de toutes-boîtes."