Les tondeuses robotisées interdites la nuit à Antoing

Les robots tondeuses ne font pas que des heureux. Les hérissons sont notamment en danger. Ils circulent la nuit et certains sont parfois blessés par des engins qui circulent 24 heures sur 24. A Antoing, on vient d’interdire leur utilisation la nuit.

Une pelouse impeccable, sans effort, et sans bruit : c’est un bonheur pour les amateurs de gazons taillés au poil. Pascal Detournay habite Antoing, il a acheté sa tondeuse automatique il y a 8 ans et est ravi de pouvoir déléguer : "C’est très silencieux, c’est reposant, c’est vraiment un confort de vie. Même quand vous revenez de vacances, votre pelouse est tondue !", se réjouit Pascal.

Problème : de nombreux propriétaires programment la tonte de leur jardin la nuit, mais ce robot "intelligent" est incapable de différencier une motte de terre d’un petit animal nocturne. Benoit Gauquie, chargé de mission au parc naturel des plaines de l’Escaut, explique : "Cela va leur occasionner des lésions et des blessures très importantes".

Pour protéger les hérissons, la ville d’Antoing empêche désormais les habitant de tondre leur pelouse la nuit, entre 18h et 9h du matin. Une décision qui vise surtout à sensibiliser, et non pas à verbaliser. Antoing est loin d’être une exception, d’autres villes comme Liège, Flémalle ou Thuin, interdit l’usage de ces tondeuses automatiques la nuit.