Les toits et revêtements de façade du Cinquantenaire vont prendre un coup de jeune

L'entreprise de rénovation et de travaux de toiture Six débutera à l'automne 2018 le chantier qui vise à remplacer les toits métalliques et les revêtements de façade des bâtiments du Cinquantenaire. Le projet s'étalera sur cinq ans et coûtera 17 millions d'euros.

L'énorme projet inclut notamment la rénovation des toits du musée Autoworld, du Musée royal de l'armée et du Musée Art & Histoire. Ce dernier a été ajouté au chantier en février 2016, alors qu'il portait encore le nom de "Musée du Cinquantenaire", en raison de fuites dans le toit. Ces fuites ont fait l'objet de travaux temporaires. Le nouveau chantier prévoit que Six rénovera la toiture dans son intégralité

L'entreprise changera le revêtement métallique, isolera la toiture, remplacera l'éclairage ainsi que les panneaux de verre. Les surfaces concernées sont de 27.865m² pour l'isolation du toit, 21.750m² pour les panneaux en zinc, 1.650m² pour les panneaux en plomb et les gouttières, 5.850m² pour les panneaux en verre et 8.175m² pour l'éclairage.

Durant les cinq années de travaux, 25 à 30 personnes seront employées de manière permanente sur le site.