Les tiques bien présentes aussi dans les espaces verts bruxellois

Woluwe-Saint-Lambert est la première commune bruxelloise à jouer la carte de la prévention contre la maladie de Lyme. Depuis le 7 juin, des panneaux de sensibilisation à la présence de tiques dans les zones boisées ou récréatives, sont progressivement installés à l’entrée des parcs. Une manière de rappeler aux promeneurs que les tiques ne sont pas seulement présentes dans les forêts ardennaises. Un simple coup d’œil sur la cartographie réalisée par le "réseau Tiques" (https://tiquesnet.wiv-isp.be) suffit à s’en rendre compte, les tiques sont bien présentes à Bruxelles aussi.

Muriel Radomme peut le confirmer. Cette habitante de Woluwe-Saint-Lambert a contracté la maladie de Lyme, il y a plusieurs années déjà et elle en subit toujours les conséquences sur sa santé. Désormais, elle milite au sein de L’ASBL "Time for Lyme" pour inviter les habitants à plus de vigilance :"Il faut s’observer, faire attention et s’il y a morsure, les enlever avec une pince ad hoc" (que l’on trouve en pharmacie pour quelques euros).

L’échevine de la santé, Isabelle Molenberg, a donc voulu prendre les devants et attirer l’attention des promeneurs : "Nous avons une commune avec beaucoup d’espaces verts, c’est vrai et avec le beau temps beaucoup sont tentés de porter des shorts ou des sandalettes sans chaussettes, ce n’est pas une bonne idée !".

Pas de panique toutefois, toutes les tiques ne transmettent pas la maladie de Lyme. De plus, "on considère qu’il faut qu’une tique reste accrochée pendant 24 ou 48 heures avant qu’elle ne transmette la bactérie Borelia, responsable de la maladie de Lyme", précise le Docteur Jean Gerain, responsable des maladies infectieuses au Chirec.

En Belgique, depuis 6 ans, Sciensano cartographie les morsures de tiques. Le public est invité à les signaler pour mieux cartographier les zones à risque.