Les TEC Charleroi en grève sauvage ce mercredi

De grosses perturbations sont signalées du côté des TEC à Charleroi, ce mercredi. Seul un bus sur 10 circule. Du côté du métro, seule la ligne M2 est en activité.

Une grève sauvage touche les dépôts Genson et Jumet, prenant de cours les usagers. "C'est honteux, on n'a pas été informés!" dénonce une navetteuse. "A cause de cela, je vais rater mon entretien d'embauche" ajoute un autre voyageur.

Depuis que je suis en primaires, c'est grève sur grève aux TEC Charleroi !

"On n'a pas le choix, c'est grève toute l'année avec les TEC" s'exclame un navetteur exaspéré.

Les chauffeurs débrayent pour dénoncer un manque de sécurité lié aux travaux en cours à la gare de Charleroi. Un éclairage et une signalisation défaillants sur l'esplanade de la gare entraîneraient des problèmes récurrents. "Il y a aussi des trous partout, des plaques de métal au sol qui bougent. Avec les travaux, on est parfois obligés d'arrêter deux bus au même arrêt. Les gens sont perdus et courent partout. Jusqu'au jour où il va y avoir un accident!" dénonce Mehmet Bozkus, délégué syndical au dépôt de Jumet.

Certains navetteurs confirment : "Ils ont raison, c'est dangereux !"

La direction des TEC dit 'oui, oui, oui' mais ne fait rien

Des réunions avec la direction ont pourtant déjà eu lieu. "Des aménagements améliorant la sécurité étaient en discussion. Une solution s'est dégagée pour améliorer la sécurité des lieux : l'éclairage de l'esplanade via de grands mâts. Ceci sera réalisé au plus vite aujourd'hui ou demain" déclare Diane Van Vlaenderen, porte-parole des TEC.

La direction condamne fermement le mouvement de grève surprise.

De leur côté, les syndicats se justifient : "Jusqu'à présent, la direction disait 'oui, oui, oui' mais ne faisait rien" affirme Mehmet Bozkus. "On ne veut pas ennuyer les gens, juste marquer le coup!"

La circulation des TEC devrait revenir à la normale à Charleroi dès demain. Mais les travaux devant la gare, eux, se poursuivront encore plusieurs mois. Les navetteurs craignent d'autres actions spontanées dans le futur.