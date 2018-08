Les systèmes d'alarme ont le vent en poupe: les prix diminuent, les cambriolages aussi

Le secteur se démocratise et de plus en plus de particuliers s’équipent d’un système d’alarme. Ce n'est plus réservé aux seuls propriétaires qui en ont les moyens.

Nous avons suivi un installateur dans la région de Charleroi. Comme tous les jours ou presque, Kevin Marchal installe un système d’alarme chez un particulier. Il nous confirme qu’aujourd’hui, installer un système de surveillance est à la portée de tous.

Les prix ont fortement diminué par rapport à il y a dix ans. "Nous sommes beaucoup sur le marché. Et maintenant les alarmes ne sont plus ce qu’elles étaient avant. Maintenant, c’est du sans fil."

Le système était-il plus compliqué avant et donc plus coûteux ? "Oui, avant il fallait câbler dans toute la maison. Il y avait une installation qu’on avait pas aujourd’hui, tandis qu’aujourd’hui on travaille principalement avec du sans fil."

Pour une bonne alarme, précise encore notre interlocuteur, "il faut compter facilement entre 1500 et 2000 euros."

Thiery De Visscher, lui, est directeur des opérations d’une entreprise spécialisée du secteur. Il constate aussi une évolution sur ses ventes de système d’alarme : "Si on compare nos chiffres en installations pour les sept premiers mois de 2018, nous enregistrons une augmentation de 30% par rapport à l’année dernière. Je crois que maintenant la majorité de la population ressent un besoin de se sécuriser. Et il n'y a plus vraiment comme il y a une vingtaine d’années, où on ne sécurisait que les grosses maisons, les grosses propriétés ou les endroits où il y avait de la valeur."

Se faire cambrioler est devenu source d’angoisse. Un système d’alarme est aussi souvent fortement recommandé par les compagnies d’assurances. Autant de facteurs qui peuvent expliquer la hausse des demandes.

Et, conséquence de cette hausse du nombre d'installations de systèmes d'alarme, le nombre de cambriolages est, lui, en baisse : 7% de moins entre 2017 et 2016, et 30% si on regarde cinq ans en arrière.