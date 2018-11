Les syndicats sont inquiets pour l'emploi chez GSK, le premier employeur privé de Wallonie

Une bonne partie du personnel de GSK s'est croisé les bras ce lundi, c'est un coup de semonce des syndicats dans une négociation sociale tendue depuis plusieurs semaines.

L'entreprise pharmaceutique brabançonne (Wavre et Rixensart) a connu une croissance exceptionnelle au cours des 20 dernières années, pour atteindre aujourd'hui près de 10.000 salariés. C'est tout simplement le plus gros employeur privé de Wallonie. Mais les premiers nuages sont arrivés en 2016, quand GSK a racheté la branche vaccins de Novartis.

Dans les mois qui ont suivi, plusieurs centaines de cadres ont perdu leur poste. Toutefois, cette restructuration s'est opérée discrètement, au coup par coup, sans susciter une levée de bouclier syndical. "Les salaires de cadres chez GSK sont élevés, confie une source syndicale. Donc, les préavis aussi..."

Dans le même temps, GSK a continué à investir en Belgique. L'entreprise inaugurait encore récemment une nouvelle usine à Wavre, à 340 millions d'euros, pour produire le vaccin contre la polio.

Sous-traitance et délocalisation

Mais après avoir embauché à tours de bras pendant dix ans, GSK recrute moins qu'avant. Et l'entreprise fait de plus en plus appel à des sous-traitants, et pas uniquement pour des fonctions accessoires comme le nettoyage ou la sécurité. Selon les syndicats, ils seraient déjà plusieurs milliers sur les sites de Wavre et de Rixensart. Un chiffre que la direction ne confirme pas.

GSK peut aussi désormais délocaliser certaines productions dans les autres usines du groupe en Europe. La production du vaccin contre la rougeole, la rubéole et les oreillons, par exemple, a été récemment transférée à Marbourg, en Allemagne.

La direction de GSK fait remarquer, de son côté, que d'autres nouvelles activités sont, en sens inverse, développées en Belgique. "La demande mondiale de vaccins continue de croître, affirme la porte-parole de GSK. Nos activités sont en croissance, y compris en Belgique."

Mais ce n'est pas le point de vue des syndicats qui sont aujourd'hui convaincus que le géant pharmaceutique wallon a mangé son pain blanc et que des pertes d'emplois pourraient être annoncées d'ici deux ou trois ans.