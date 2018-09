Les syndicats regrettent le départ de Jean-Jacques Cloquet: "Une perte pour Charleroi"

On vous le signalait hier (lundi) : le patron emblématique de l'aéroport de Charleroi, Jean-Jacques Cloquet, quitte ses fonctions et s'en va co-diriger le parc animalier de Païri Daïza.

Pour le SETCa, c’est incontestablement une grande perte pour le personnel. Au niveau social, Jean-Jacques Cloquet a fait de BSCA un exemple en termes de gestion, précise le syndicat.

Même son de cloche pour la CNE. "Son départ nous a surpris même si on ressentait chez lui une certaine lassitude malgré le travail effectué, déclare Yves Lambot (permanent syndical). Sans connaître la personne qui va lui succéder, je pense que c'est une perte pour Charleroi. C'était un patriarche qui menait son entreprise avec beaucoup de facilité et de proximité avec tous ses travailleurs. Il a toujours eu cette recherche-là. Lundi passé encore, nous avions une réunion avec le ministre… Et l'ensemble des permanents défendait Jean-Jacques Cloquet car c'est quelqu'un d'assez exceptionnel en tant que dirigeant d'entreprise."

Il va donc maintenant falloir trouver rapidement le successeur de Jean-Jacques Cloquet. Le ministre en charge de la politique aéroportuaire, Jean-Luc Crucke (MR), concède que ce sera une tâche difficile mais précise qu'il fait pleinement confiance au CA pour gérer la transition et trouver le futur patron. Le CA se réunira d'ailleurs en urgence déjà mercredi à cet effet.

Pour Laurent Levêque, le président du conseil d'administration de l'aéroport régional, le remplaçant de Jean-Jacques Cloquet devra avoir "un profil assez pointu et de l'expérience pour être capable de relever les défis auxquels est confronté l'aéroport" (…) "Ce ne pourra pas être qu'un financier", précise-t-il. Il faudra aussi quelqu'un capable de discuter avec les syndicats et qui a des bons contacts avec les milieux économiques et politiques.