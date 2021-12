Les stocks de pellets s'amenuisent : va-t-on vers une pénurie ?

De plus, la crise du coronavirus, les confinements et le télétravail que cela a engendrés, a eu pour effet que les citoyens se sont davantage chauffés.

Cet hiver, la demande de pellets a fortement augmenté. La première explication de ce plus grand intérêt est saisonnière. C’est en effet à l’entrée de l’hiver que la demande est la plus importante. "Cet effet saisonnier a été accentué suite à la météo humide et pluvieuse de cet été. Les gens ont dû se chauffer et donc la demande a été importante tout au long de l’année", explique Pierre Martin, secrétaire général de la Fédération interprofessionnelle belge du Bois Énergie (FEBHEL).

Si la demande augmente, l’offre - elle - ne suit pas. En cause : à nouveau, la météo capricieuse qui a impacté les exploitations forestières, qui n’ont ainsi pas pu produire à un niveau normal.

Pour résoudre cette instabilité sur le marché, la filière travaille pour augmenter ces capacités de production et de stockage, qui est d’aujourd’hui de 800.000 tonnes par an en Wallonie. "D’ici à 2025, on vise 20 à 25% de capacité de production en plus. Il faut néanmoins dire que certains projets ont pris du retard à cause du Covid ”, note Pierre Martin.