Les statuettes volées de l'église Saint-Géry de Boussu sont arrivées à l'Institut royal du patrimoine artistique

C’est une histoire rocambolesque. Les statuettes du sculpteur Pasquier Borman volées en Belgique en 1914 et appartenant à l’église Saint-Géry de Boussu sont enfin arrivées à l’Institut royal du patrimoine artistique (IRPA) pour être rénovées. Une étape cruciale dans le retour prochain des statuettes à leur église d’origine. Vous pourrez les admirer lors des journées portes ouvertes de l’IRPA le 5 mars prochain entre 10h et 17h.

C’est un moment que Marcel Racquet, le trésorier de la fabrique d’église de Saint-Géry de Boussu attendait depuis longtemps. Les statuettes du retable de l’église volées en 1914 et récupérer après de longues années sont enfin arrivées à l''Institut royal du patrimoine artistique (IRPA) où elles pourront être rénovées. Il faudra cependant encore faire preuve de patience puisqu’il faudra attendre que le retable complet puisse y être envoyé pour rénovation. Or la file d’attente est encore longue. A priori, la rénovation de l’ensemble de l’œuvre (les statuettes comme le retable) pourra débuter en octobre prochain. En attendant, les curieux pourront admirer les statuettes lors des journées portes ouvertes de l’IRPA le 5 mars prochain entre 10h et 17h.

Des statuettes et un long voyage

C’est en 1914 que les douze statuettes en bois sont dérobées dans l’église Saint-Géry de Boussu. Elles font partie d’un retable et datent du XVIe siècle. En 1915, les deux voleurs ont été condamnés pour recel. Mais les statuettes avaient déjà quitté la Belgique direction la Suède. On a ensuite perdu leur trace jusqu’en 1976 chez un antiquaire de Maastricht au Pays-bas.

Etant donné qu’il n’existe pas d’accord sur la restitution d’œuvres d’art entre les Pays-Bas et la Belgique, la police fédérale avait été incapable de les récupérer. Il faudra attendre 2009 et le prêt par le musée Boijmans Van Beuningen de Rotterdam au musée de Leuven pour que les statuettes tombent sous le coup d’une saisie conservatoire de la police de Leuven.

Aujourd’hui, les statuettes sont donc arrivées à l''Institut royal du patrimoine artistique (IRPA) et attendent d’être rénovées.